《热点透视》通过发债寻求民间资金不会让IMF更好过

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Christopher Swann 编译 徐文焰
路透纽约10月11日电---国际货币基金组织(IMF)的钱又不够用了.不过让IMF发行债券来向民间投资者求助的建议看起来像是孤注一掷.该组织或可因此运用更多现金来应对欧元区危机,但这种新资金来源可能拖慢欧洲国家财政重整的进度.它也可能给予IMF过大的资金火力,并令其受制于变化无常的市场情绪.
到目前为止,IMF的资金直接得自成员国的央行,大多数来自富裕国家,尤其是美国.自2008年金融危机爆发以来,IMF将手中可用的资金规模增加了两倍至7,500亿美元左右,但不少资金已经明确了用途,未借出资金只有大约4,000亿美元.而IMF估计可能需要8,400亿美元,以便在出现最糟糕局面时帮助欧洲.
因此,允许IMF通过发债来向民间投资者筹集资金的建议值得考虑.由于拥有AAA信用评级的发债方越来越稀少,债券投资者很有可能对IMF发债给予热情回应.IMF进入民间市场筹资并非另辟蹊径,世界银行在1947年成立以来,已经尝试过这一方法.
但在欧洲金融稳定机构(EFSF)之外再增加一个紧急资金来源,可能导致欧元区债务问题更加久拖不决.包括德国在内的一些国家一直担心,力量过于强大的IMF将引发道德风险问题,它可能向不负责任的国家借出过多资金.
投资者肯定会担心,IMF现在发债可能受到欧元区困境的负面影响;除了会拖慢进度外,也可能提高成本.与此同时,由于各成员国政府将为债券提供担保,因此也难免背上财政包袱.
从这个角度看,IMF发债将会加剧,而非缓和市场情绪波动对IMF的影响.如果IMF需要额外的资金(这种情况有可能出现),那麽已经尝试并检验过的来源应该更加安全.(完)
--译文审校 高琦
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类