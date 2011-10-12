《热点透视》通过发债寻求民间资金不会让IMF更好过

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撰稿 Christopher Swann 编译 徐文焰

路透纽约10月11日电---国际货币基金组织(IMF)的钱又不够用了.不过让IMF发行债券来向民间投资者求助的建议看起来像是孤注一掷.该组织或可因此运用更多现金来应对欧元区危机,但这种新资金来源可能拖慢欧洲国家财政重整的进度.它也可能给予IMF过大的资金火力,并令其受制于变化无常的市场情绪.

到目前为止,IMF的资金直接得自成员国的央行,大多数来自富裕国家,尤其是美国.自2008年金融危机爆发以来,IMF将手中可用的资金规模增加了两倍至7,500亿美元左右,但不少资金已经明确了用途,未借出资金只有大约4,000亿美元.而IMF估计可能需要8,400亿美元,以便在出现最糟糕局面时帮助欧洲.

因此,允许IMF通过发债来向民间投资者筹集资金的建议值得考虑.由于拥有AAA信用评级的发债方越来越稀少,债券投资者很有可能对IMF发债给予热情回应.IMF进入民间市场筹资并非另辟蹊径,世界银行在1947年成立以来,已经尝试过这一方法.

但在欧洲金融稳定机构(EFSF)之外再增加一个紧急资金来源,可能导致欧元区债务问题更加久拖不决.包括德国在内的一些国家一直担心,力量过于强大的IMF将引发道德风险问题,它可能向不负责任的国家借出过多资金.

投资者肯定会担心,IMF现在发债可能受到欧元区困境的负面影响;除了会拖慢进度外,也可能提高成本.与此同时,由于各成员国政府将为债券提供担保,因此也难免背上财政包袱.

从这个角度看,IMF发债将会加剧,而非缓和市场情绪波动对IMF的影响.如果IMF需要额外的资金(这种情况有可能出现),那麽已经尝试并检验过的来源应该更加安全.(完)