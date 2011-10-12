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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 10:00 BJT

〔中国新债〕三一集团下周三将发行28亿元中期票据,期限五年

路透北京10月12日电---中国大型工程机械企业--三一集团有限公司周三公告称,将于下周三

(19日)在银行间债市簿记建档发行28亿元人民币中期票据,期限五年.

三一集团旗下有上市公司三一重工(600031.SS).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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三一集团 28 28 5 10/19簿记建档 农业银行 AA+ 10/21 10/24

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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