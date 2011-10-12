《热点透视》人民币业务恐损及香港银行盈利

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 肖群英

路透香港10月11日电---人民币业务原被认为是香港银行的大生意,事实上它们拖了盈利後腿.自放松人民币管理规则以来,在港的人民币存款在短短两年内即从微不足道猛增至约1,000亿美元.但银行很少能从中获利.随着更多民众将储蓄转换为人民币存款,港币流动性紧张,使得银行必须支付更高的利息.这显然会损及银行盈利.

香港金管局数据显示,截至7月,银行转贷出去的人民币存款仅占2%.由于中国的资本管制禁止将贸易项目以外的人民币汇回国内,内地企业不会在香港筹借人民币贷款.境外机构也不愿借入人民币,因为其无法在中国以外的地方使用,而且很可能逐渐升值.

香港银行业者只剩下有限的投资管道.他们进入中国国内债券市场的渠道受限,而离岸人民币债券的收益率(殖利率)较低,且数量很少.目前银行把大多数人民币存款存入中国央行,赚取每年0.7%的微薄利息,这与他们支付给储户的利率相当.算进运营成本,银行应该会赔钱.香港银行业最好仍专注于港元业务,港元贷款可赚取1.4%的净息差.

此外,由于越来越多的储户将港元兑换成高收益的人民币,港元存款正在流失.巴克莱资本称,8月港元存款下滑2%,六个月期存款利率在短短三个月内即几乎倍增至1.5%.鉴于银行存贷比已处于86%的六年高位.对于永亨银行和大新银行等规模较小银行而言,港元存款流失问题恐怕会更严重.

对汇丰银行(HSBA.L)和中银香港(601988.SS)等大银行而言,这还不是问题.他们拥有广大存款基础,而且希望向北京展现支持人民币成为全球性货币的善意.他们的经营规模足以吸纳人民币存款带来的额外成本,而不会招致投资者的怨言.但小型银行或许最好收敛拓展人民币业务的雄心,以免利润开始下降.(完)