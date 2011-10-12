《热点透视》人民币业务恐损及香港银行盈利

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 肖群英
路透香港10月11日电---人民币业务原被认为是香港银行的大生意,事实上它们拖了盈利後腿.自放松人民币管理规则以来,在港的人民币存款在短短两年内即从微不足道猛增至约1,000亿美元.但银行很少能从中获利.随着更多民众将储蓄转换为人民币存款,港币流动性紧张,使得银行必须支付更高的利息.这显然会损及银行盈利.
香港金管局数据显示,截至7月,银行转贷出去的人民币存款仅占2%.由于中国的资本管制禁止将贸易项目以外的人民币汇回国内,内地企业不会在香港筹借人民币贷款.境外机构也不愿借入人民币,因为其无法在中国以外的地方使用,而且很可能逐渐升值.
香港银行业者只剩下有限的投资管道.他们进入中国国内债券市场的渠道受限,而离岸人民币债券的收益率(殖利率)较低,且数量很少.目前银行把大多数人民币存款存入中国央行,赚取每年0.7%的微薄利息,这与他们支付给储户的利率相当.算进运营成本,银行应该会赔钱.香港银行业最好仍专注于港元业务,港元贷款可赚取1.4%的净息差.
此外,由于越来越多的储户将港元兑换成高收益的人民币,港元存款正在流失.巴克莱资本称,8月港元存款下滑2%,六个月期存款利率在短短三个月内即几乎倍增至1.5%.鉴于银行存贷比已处于86%的六年高位.对于永亨银行和大新银行等规模较小银行而言,港元存款流失问题恐怕会更严重.
对汇丰银行(HSBA.L)和中银香港(601988.SS)等大银行而言,这还不是问题.他们拥有广大存款基础,而且希望向北京展现支持人民币成为全球性货币的善意.他们的经营规模足以吸纳人民币存款带来的额外成本,而不会招致投资者的怨言.但小型银行或许最好收敛拓展人民币业务的雄心,以免利润开始下降.(完)
--译文审校 蔡美珍
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类