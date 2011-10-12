版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 09:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元早盘下跌,因就业增幅降至一年低位

路透首尔10月12日电---韩元兑美元KRW=周三上午从两周高位回落,追随韩国股市的下跌走势,因新公布的数据显示韩国9月就业增幅为一年来最低.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,175.10/50韩元.周二收报1,164.5,当日触及两周高位1,160.6.

韩国统计局周三公布的数据显示,韩国9月较上年同期增加26.4万个就业岗位,为2010年9月以来最低;9月经季节调整的失业率为3.2%,8月为三年低位3.1%.[ID:nCN1144592]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐