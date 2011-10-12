版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 09:41 BJT

《外汇动态》日本出口商卖盘打压欧元/日圆

0123GMT---在0100GMT东京定盘後不久,欧元/日圆跌至日低,交易商指因日本出口商抛售.

欧元/日圆跌破104.29日圆附近支撑,该该水准位于小时图一目均衡云区顶部.其下,在104.10-104.00日圆区域有一系列小时图低点提供支撑.

欧元/日圆下跌拖低欧元/美元.欧元/日圆EURJPY=R最新报104.22日圆,跌0.3%.欧元/美元跌0.4%,至1.3586美元.(完)

--编译 许娜;审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐