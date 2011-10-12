〔中国汇市〕人民币兑美元盘初触及跌停,因客盘需求等

路透北京10月12日电---继美国参议院通过有关人民币汇率议案後,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期盘初触及跌停,报6.3916元,因境内外人民币即期汇价的价差扩大引发套利行为及境内客盘购汇需求等原因.

北京时间09:54时,人民币兑美元稍回升至6.3882元;今日人民币中间价报在6.3598元,上日中间价则创下汇率来新高6.3483元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3916元为今日人民币兑美元交易下限.

"今天开盘是在延续昨天态势,昨天人民币兑美元也差点跌停,...这跟海外表现有关,境内客盘需求也比较强."华东一银行交易员称.

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.这项名为2011年货币汇率监督改革法案的议案,允许美国政府可对被认定通过低估本币汇率来补贴出口业的国家产品徵收反补贴关税.[ID:nCN1144628]

对此,中国外交部呼吁美国政府、国会和各界坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压,抵制保护主义.中国央行亦表示,对人民币汇率的无端指责可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程.[ID:nCN1145274]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)