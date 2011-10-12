〔美国金融〕华尔街2011年前景低迷,奖金将再度下滑--纽约州审计长

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透10月11日电---纽约州审计长周二称,华尔街现金分红或将连续第二年下滑.
纽约州审计长办公室称,到2012年末,纽约州最大的雇主之一--证券业或将进一步裁减1万个工作岗位.
纽约州审计长Thomas DiNapoli发表声明称:"获利或将大幅下滑,裁员还将继续,奖金将低于去年."
他补充道:"这些情况将对经济产生影响,不利于州及市政府的税收."
审计长办公室称,加上这1万名裁员,华尔街从2008年1月起累计损失的就业岗位将达到3.2万.
DiNapoli的报告称,欧债危机、美国经济低迷、股市震荡和监管改革,都令证券行业承压.
但华尔街员工们仍大多认为,2011年奖金将持平或优于去年,尽管他们不如一年前那麽乐观.
eFinancialCareers近期调查显示,62%的华尔街雇员预计今年奖金将高于或持平于2010年.抱有这种预期最多的是对冲基金、精品投资银行和专业服务公司的员工.
DiNapoli的报告显示,2010年证券业平均薪资为361,330美元,约是民间部门平均水平66,120美元的5.5倍.
报告并称,去年证券相关活动分别为州政府和市政府贡献了14%和近7%的税收.
纽约市和纽约州分别有八分之一和十三分之一的就业与证券业相关.目前该行业如此疲软,市及州政府本财年的税收目标或许无法达成,下一财年税收恐将进一步下滑.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类