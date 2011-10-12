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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 10:15 BJT

〔全球金属〕美铝预计铝需求将保持强劲,尽管价跌且有全球衰退之虞

路透纽约10月11日电---美国铝业(ALCOA)(AA.N)预计第四季全球铝需求将保持良好势头,尽管金属价格下跌,且有对全球经济重陷衰退的担忧.

公司首席执行官克莱因菲尔德称:"美铝仍认为全球情绪非常紧张."并称几乎全世界都在担心会重陷衰退.

他在公布第三季业绩後对分析师称,对经济增长减速的担忧以及投机性卖盘令铝价格下跌.该公司获利逊于预期.[ID:nCN1144770]

但克莱因菲尔德称,抛售铝是错误的押注.他重申该公司预计2011年需求将增长12%,达到4,430万吨.2010年全球铝需求增长了13%.

刚刚结束访华的克莱因菲尔德称,有信心将今年中国对美铝的铝需求增幅预估提高至17%,先前预估是15%.这种增长将可抵消欧洲因债务危机导致的需求疲软.

美铝预计中国今年将产生80万吨原铝供应缺口,西方世界将有1,029,000吨供应盈馀.

克莱因菲尔德表示,稳健的全球需求增长将会支撑铝价,并以区域性实货金属市场供应偏紧、全球库存下滑和全球主要工业行业销售料现增长为证.

他说道:"需求在增长,实货市场表现强劲,铝价有牢固的支撑.我们相信选择投机做空铝的人押错了方向."(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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