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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 10:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日(II)

**中国工业报**

--国家能源局电力司副司长郝卫平称,今冬明春电力供需形势不容乐观.考虑冬季气候的不确定性,全国部分地区仍将面临不同程度电力供应偏紧的局面,特别是南方、华中等水电比重较大的区域,以及一些火电上网电价偏低的产煤省区,可能出现持续性缺电,供需矛盾较突出.

**每日经济新闻**

--中国人民银行北京营业管理部调查显示,高达62.7%的银行家认为货币政策偏紧,预期货币政策有望在下季维持稳定,且加息预期明显弱化.

**新闻晨报**

--安永[ERNY.UL]报告指出,第三季集资额最高的证券交易所为深圳证券交易所(包括中小企业板和创业板),共完成56宗首次公开发行(IPO),集资额55亿美元;上海证券交易所排名第三,共完成9宗交易,集资总额31亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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