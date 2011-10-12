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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 09:48 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌1.5%,受欧债危机与中国经济放缓担忧打压

路透上海10月12日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌1.5%,因围绕欧债危机和中国经济放缓的担忧,继续打击基本金属市场.

欧元区最後一个成员国--斯洛伐克对欧元区救助基金的投票陷于停顿之後,投资者保持警惕,目前市场的关注点在本周稍晚中国公布的经济数据.

0109GMT,LME三个月期铜下跌1.5%,报每吨7,178.25美元,上日收低2.7%.

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