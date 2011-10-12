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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 10:03 BJT

〔菲律宾经济〕央行总裁称政策灵活性与国内流动性充足

路透马尼拉10月12日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示:

* 政府将在下周进行政策评估时讨论印尼的降息措施

* 国内流动性充足,政府有财政空间提供经济刺激

* 有足够的政策灵活性对外部环境的变化作出反应(完)

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