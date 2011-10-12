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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 10:11 BJT

〔中国新债〕中国外运下周三起将发行5亿元中期票据,期限三年

路透北京10月12日电---中国外运股份有限公司(0598.HK)周三公告称,将于下周三(19日)起

在银行间债市簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国外运 25 5 3 10/19-20簿记建档 招商银行 AAA 10/21 10/24

(0598.HK) 交通银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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