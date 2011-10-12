示威者在纽约富人区抗议分配不公

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月11日电（记者 Michelle Nichols）---数百名“占领华尔街”运动抗议者周二在纽约企业高管住宅区游行，引发作为抗议目标之一的对冲基金经理鲍尔森（John Paulson）为其财富进行辩护。
大约500人在曼哈顿上东区游行，经过了众多企业高管聚居的多间豪宅，包括鲍尔森、媒体大亨默多克、摩根大通(JPM.N)执行长戴蒙（Jamie Dimon）、能源公司科氏工业集团联合创始人科克（David Koch）等。
抗议者高呼：“银行得救，我们被卖”、“富豪们，尽你们应尽的责任”，横幅上写道：“停止劫贫济富”、“我们是99%”。最後一个标语指1%美国人财富过剩。
来纽约访问的23岁开罗工程师Mustafa Ibrahim参加了此次“富豪游”（Billionaire's Tour）。他说道：“这与埃及的情况差不多。问题都是富人越来越富有，穷人越来越贫穷。”
随着抗议者带着不满情绪走上了富豪聚居街区，鲍尔森对冲基金开始自我辩护。
2010年鲍尔森捧回了50亿美元，薪酬数额之高创下对冲基金行业历史纪录，但今年他因对经济复苏预测失误，其管理的一支主要基金已缩水47%。
鲍尔森公司发表声明称：“前1%的纽约人支付了超过40%的所得税，为本市与本州的每一个人带来了巨大的益处。”
“不要反对成功的企业家，应该支持他们，鼓励他们留在在纽约继续成长”上述声明写到。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类