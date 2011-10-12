《外汇动态》美元/人民币NDF上涨,美元兑日圆以外的亚洲货币上扬

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
0203GMT--美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)上涨,人民币现汇在中国人民银行公布人民币中间价後触及跌停.这令投资者增加更多美元兑日圆以外亚洲货币的仓位.
一个月期NDFCNY1MNDFOR=上涨0.4%至6.3900,一年期NDFCNY1YNDFOR=上扬0.5%至6.4090.
"中国对美国不满..."法国巴黎银行驻新加坡的外汇策略师Thio Chin Loo表示.
Thio Chin Loo还补充道,中国可能会根据美国汇率议案的进程,放缓人民币升值的步伐.
周二,美国参议院投票通过了一项敦促中国允许人民币加速升值的议案.投票前,中国人民银行把人民币中间价定在了历史高位,做出善意姿态.
同时,美元兑日圆以外亚洲货币涨幅更大.美元兑韩国韩元KRW=KFTC上涨1.0%至1,176.4,美元兑坡元SGD=D3上扬0.6%至1.2902.
"若中国人民银行持续把人民币中间价定在较弱的水准,(美元兑日圆以外亚洲货币)可能会进一步上涨,"外资银行驻首尔一位交易员谈到.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。