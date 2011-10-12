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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 10:38 BJT

《外汇动态》美元/人民币NDF上涨,美元兑日圆以外的亚洲货币上扬

0203GMT--美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)上涨,人民币现汇在中国人民银行公布人民币中间价後触及跌停.这令投资者增加更多美元兑日圆以外亚洲货币的仓位.

一个月期NDFCNY1MNDFOR=上涨0.4%至6.3900,一年期NDFCNY1YNDFOR=上扬0.5%至6.4090.

"中国对美国不满..."法国巴黎银行驻新加坡的外汇策略师Thio Chin Loo表示.

Thio Chin Loo还补充道,中国可能会根据美国汇率议案的进程,放缓人民币升值的步伐.

周二,美国参议院投票通过了一项敦促中国允许人民币加速升值的议案.投票前,中国人民银行把人民币中间价定在了历史高位,做出善意姿态.

同时,美元兑日圆以外亚洲货币涨幅更大.美元兑韩国韩元KRW=KFTC上涨1.0%至1,176.4,美元兑坡元SGD=D3上扬0.6%至1.2902.

"若中国人民银行持续把人民币中间价定在较弱的水准,(美元兑日圆以外亚洲货币)可能会进一步上涨,"外资银行驻首尔一位交易员谈到.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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