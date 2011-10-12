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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 10:20 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,受股市和大宗商品市场走软拖累

路透悉尼/惠灵顿10月12日电---澳元和新西兰元周三微跌,受股市和大宗商品市场走软拖累,因斯洛伐克议会首轮投票否决扩大欧元区援救基金规模後,投资者情绪变得谨慎.

澳元兑美元AUD=D4自纽约时段的0.9953美元,跌至0.9876美元,未能守住周二的近平价水准.

汇价突破位于0.9890美元的20日移动均线切入位支撑,看似准备测试0.9868美元,此为0.9388-1.0016美元走势的23.6%回档技术位.原先周线图上被突破的1.0010-30附近趋势线水准,现在成为强阻力位.

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