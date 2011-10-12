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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 10:44 BJT

〔菲律宾经济〕政府下调今明两年经济及贸易预估,因全球前景不确定

路透马尼拉10月12日电---菲律宾经济规划官员Cayetano Paderanga周三在参议院预算听证会上表示,政府下调今明两年经济成长及贸易预估,因全球经济复苏存在不确定性.

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