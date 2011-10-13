版本:
中国
中国汇市 | 2011年 10月 13日 星期四 10:09 BJT

〔中国数据〕9月出口同比增长17.1%,进口同比增20.9%--海关

路透北京10月13日电---中国海关周四公布9月贸易数据如下:

指标 9月实际值 路透调查中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 17.1 20.7 17.0-24.0 24.5 25.1 21

进口(%) 20.9 24.5 19.5-29.5 30.2 24.1 21

贸易顺差(亿美元) 145.1 163 100-208 177.6 168.8 21

中国海关并公布,第四季制约中国外贸发展的不确定因素依然较多,包括人民币汇率波动加剧.

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐