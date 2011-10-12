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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 10:21 BJT

〔中国新债〕中材水泥下周三将发行5亿元中期票据,期限五年

路透北京10月12日电---中材水泥有限责任公司周三公告称,将于下周三(19日)在银行间债市

簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限五年.

中材水泥是中国中材(1893.HK)的全资子公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中材水泥 5 5 5 10/19簿记建档 中信银行 AA- 10/21 10/24

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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