〔中国债市动态〕现券收益率延续振荡,预计信用品种仍有下行空间

路透上海10月12日电---中国银行间债市周三现券收益率延续振荡.经过连续的大幅度下行,目前国债收益率已处于相对低位;而受资金面走宽,铁道部企业债需求火爆带动,信用债收益率则继续下跌.

北京一银行交易员指出,目前市场投资气氛浓厚,投资户的介入为债市买盘提供强力支撑.各方面因素均强化了"小牛市"的行情.如果投资趋势形成,中票、企业债旺盛需求料将逐步涌现.而国债收益率持续大幅下调的可能性则不大.

"定存(一年定期存款利率)是3.5%了,10年国债(收益率如果)跌到3.6%,那经济得多差...没什麽利空的话,行情会轮到中票的,"他认为.

剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率tCN110015=CFXM为3.83%/3.75%,上日尾盘为3.765%/3.715%.剩馀期限近0.3年短融1181016券最新报价收益率tCN1181016=CFXM为5.3199%/5.3199%,上日尾盘为5.4201%/5.4201%

财政部稍早发行的七年期固息国债,中标利率接近预期.国庆节後二级市场国债收益率已累积一定跌幅,再大幅下探动力尚显不足.而招标的铁道部企业债则表现突出,200亿元人民币固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为5.59%和6%.[ID:nCN1145680][ID:nCN8497953](完)