〔中国债市动态〕现券收益率延续振荡,预计信用品种仍有下行空间

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海10月12日电---中国银行间债市周三现券收益率延续振荡.经过连续的大幅度下行,目前国债收益率已处于相对低位;而受资金面走宽,铁道部企业债需求火爆带动,信用债收益率则继续下跌.
北京一银行交易员指出,目前市场投资气氛浓厚,投资户的介入为债市买盘提供强力支撑.各方面因素均强化了"小牛市"的行情.如果投资趋势形成,中票、企业债旺盛需求料将逐步涌现.而国债收益率持续大幅下调的可能性则不大.
"定存(一年定期存款利率)是3.5%了,10年国债(收益率如果)跌到3.6%,那经济得多差...没什麽利空的话,行情会轮到中票的,"他认为.
剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率tCN110015=CFXM为3.83%/3.75%,上日尾盘为3.765%/3.715%.剩馀期限近0.3年短融1181016券最新报价收益率tCN1181016=CFXM为5.3199%/5.3199%,上日尾盘为5.4201%/5.4201%
财政部稍早发行的七年期固息国债,中标利率接近预期.国庆节後二级市场国债收益率已累积一定跌幅,再大幅下探动力尚显不足.而招标的铁道部企业债则表现突出,200亿元人民币固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为5.59%和6%.[ID:nCN1145680][ID:nCN8497953](完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。