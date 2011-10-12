版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 10:29 BJT

《外汇动态》澳元兑美元跌至日低附近,料将测试支撑

0212GMT---澳元兑美元AUD=D4下跌0.7%,至0.9892美元,在触及盘中低点0.9865美元后重拾少量失地,并测试小时图支撑0.9880和0.9850美元,後两者为此前暂时的小时图高位.

此外,0.9872美元处亦存在支撑,该位为小时图一目均衡云区底部.若跌破0.9850美元,则在0.9825美元附近存在轻微支持.其下,在0.9730-0.9750区域存在一系列支撑.(完)

--编译 许娜;审校 戴素萍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐