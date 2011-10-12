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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 14:10 BJT

〔表格〕德国9月趸售物价指数较前月上升0.3%,较上年同期上升5.7%

路透10月12日电---德国联邦统计局周三公布,德国9月趸售(批发)物价指数较前月上升0.3%,较上年同期上升5.7%.8月分别为上升0.1%和上升6.5%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2011年9月 2011年8月 2010年9月

较上月(%) +0.3 +0.1 +1.0

较上年(%) +5.7 +6.5 +7.6

WPI(基期为2005年) 119.8 119.5 113.3

路透调查显示,分析师预估9月趸售物价指数分别为较上月下降0.1%,较上年同期升5.4%.(完)

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--编译 侯向明;审校

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