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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:42 BJT

〔表格〕英国9月请领失业金增幅低于预估,ILO失业率创1996年10月来最高

路透伦敦10月12日电---英国统计局周三公布:

* 英国9月请领失业金人数增加1.75万人(调查预估为增加2.5万人),失业率为5.0%.

* 截至8月的三个月按ILO标准计算的失业人口增加11.4万人,按ILO标准计算的失业率为8.1%(调查预估为8.0%),为1996年10月以来最高.

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