〔表格〕英国9月请领失业金增幅低于预估,ILO失业率创1996年10月来最高

* 英国9月请领失业金人数增加1.75万人(调查预估为增加2.5万人),失业率为5.0%.

* 截至8月的三个月按ILO标准计算的失业人口增加11.4万人,按ILO标准计算的失业率为8.1%(调查预估为8.0%),为1996年10月以来最高.