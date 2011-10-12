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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 17:10 BJT

〔表格〕欧元区8月工业生产较前月增长1.2%,预估为下降0.7%

路透布鲁塞尔10月12日电---欧盟统计局周三公布:

* 欧元区8月工业生产较前月增长1.2%,较上年同期增长增加5.3%(路透预估分别为下降0.7%和上升2.2%)

* 欧元区7月工业生产修正为较上月增长1.1%(前值为增长1.0%),较上年同期增长4.4%(前值为增长4.2%)

以下为详细数据(变动百分比):

8月 调查预估 7月 6月 5月

整体产出(较前月) 1.2 -0.7 1.1 -0.6 0.2

(扣除建筑)(较上年同期) 5.3 2.2 4.4 2.8 4.3

半成品(较前月) 1.7 0.7 -0.6 0.1

(较上年同期) 5.3 4.2 3.1 4.5

能源(较前月) 0.0 0.1 1.1 0.3

(较上年同期) -3.5 -4.2 -3.6 -7.2

资本财(较前月) 2.1 3.2 -1.4 1.2

(较上年同期) 12.2 11.9 6.8 10.7

耐用消费品(较前月) 0.0 3.7 -2.4 -0.5

(较上年同期) 2.8 4.3 -2.4 1.3

非耐用消费品(较前月) 1.1 -0.7 -0.6 -0.1

(较上年同期) 1.9 -0.7 1.0 2.7

较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)

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--编译 丁琦;审校 李爽

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