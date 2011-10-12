〔表格〕欧元区8月工业生产较前月增长1.2%,预估为下降0.7%

* 欧元区8月工业生产较前月增长1.2%,较上年同期增长增加5.3%(路透预估分别为下降0.7%和上升2.2%)

* 欧元区7月工业生产修正为较上月增长1.1%(前值为增长1.0%),较上年同期增长4.4%(前值为增长4.2%)

较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)