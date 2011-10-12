〔表格〕欧元区8月工业生产较前月增长1.2%,预估为下降0.7%

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透布鲁塞尔10月12日电---欧盟统计局周三公布:
* 欧元区8月工业生产较前月增长1.2%,较上年同期增长增加5.3%(路透预估分别为下降0.7%和上升2.2%)
* 欧元区7月工业生产修正为较上月增长1.1%(前值为增长1.0%),较上年同期增长4.4%(前值为增长4.2%)
以下为详细数据(变动百分比):
8月 调查预估 7月 6月 5月
整体产出(较前月) 1.2 -0.7 1.1 -0.6 0.2
(扣除建筑)(较上年同期) 5.3 2.2 4.4 2.8 4.3
半成品(较前月) 1.7 0.7 -0.6 0.1
(较上年同期) 5.3 4.2 3.1 4.5
能源(较前月) 0.0 0.1 1.1 0.3
(较上年同期) -3.5 -4.2 -3.6 -7.2
资本财(较前月) 2.1 3.2 -1.4 1.2
(较上年同期) 12.2 11.9 6.8 10.7
耐用消费品(较前月) 0.0 3.7 -2.4 -0.5
(较上年同期) 2.8 4.3 -2.4 1.3
非耐用消费品(较前月) 1.1 -0.7 -0.6 -0.1
(较上年同期) 1.9 -0.7 1.0 2.7
较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)
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--编译 丁琦;审校 李爽
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类