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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 11:04 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币: 因中国央行干预而略走软

IFR悉尼10月12日电--似乎由于中国人民银行的干预,美元/人民币从6.56回落到6.48水准.沪综指从下跌1.3%转为上涨1.4%,美元兑日圆以外亚洲货币从开盘高点略有走软,而欧元/美元和澳元/美元则分别回升到1.36和0.99.

该地区股市亦受惠,韩国股指升0.25%,新加坡海峡时报指数跌幅从0.85%缩至0.1%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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