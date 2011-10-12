《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币: 因中国央行干预而略走软

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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IFR悉尼10月12日电--似乎由于中国人民银行的干预,美元/人民币从6.56回落到6.48水准.沪综指从下跌1.3%转为上涨1.4%,美元兑日圆以外亚洲货币从开盘高点略有走软,而欧元/美元和澳元/美元则分别回升到1.36和0.99.
该地区股市亦受惠,韩国股指升0.25%,新加坡海峡时报指数跌幅从0.85%缩至0.1%.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。