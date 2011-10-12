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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 10:56 BJT

〔全球贵金属〕黄金均价第四季料升至1,770美元,2012年将触顶--GFMS

路透东京10月12日电---汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)周三表示,预计第四季金价将在平均每盎司1,770美元水平,并表示2011年官方净采购黄金量料升至500吨,高于之前预估的336吨.

GFMS金属分析部全球主管Philip Klapwijk表示,该机构对2013年前的基本预估是,黄金价格料在明年达到最高,之後将呈下跌趋势.

9月初时现货金大涨至每盎司1,900美元上方的纪录高位,但随後三周即大跌近400美元.周三时,金价在每盎司1,663美元附近交投.

Klapwijk还表示,今年底前银价预计将在每盎司30-43美元区间波动.(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

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