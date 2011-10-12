〔路透调查〕谷歌财报公布在即,智能手机策略与经济前景令投资者担忧

* 谷歌将在周四收盘後公布第三季度财报

* 经济放缓可能影响广告商支出--分析师

* 投资者关注智能手机策略

* 自7月以来谷歌股价下跌13%

路透旧金山10月11日电---谷歌(GOOG.O)将在周四收盘後公布第三季度财报,届时该公司执行长佩奇需要解决投资者在经济放缓和其智能手机策略等方面存在的疑虑.

目前,谷歌的核心业务--即出售与搜索结果同页显示的广告,似乎保持稳定,承受住了包括欧债危机与美国高失业率在内的宏观经济问题的冲击.

但投资者对谷歌的前景感到担忧,去年其96%的营收来自广告业务.自7月以来其股价下跌约13%,周二报541美元左右.

"几乎每个人都预期将出现另一段衰退时期,这可能会影响下半年的广告支出,"National Alliance Capital Markets的分析师Mike Hickey表示.

经济方面的不确定性仅是打压谷歌股价的诸多因素之一.美国和欧洲的反垄断者在调查谷歌的商业行为,为了应对Facebook和苹果(AAPL.O)的竞争压力,谷歌不得不投入更多的资金.

自从4月佩奇担任谷歌的执行长以来,他押下几笔大注,其中包括推出社交网络Google+,以及豪掷125亿美元收购手机制造商摩托罗拉移动(MMI.N)

收购摩托罗拉移动,将使谷歌坐拥无线通讯行业最大的专利库之一和硬件制造业务,这使谷歌可以开发自己的智能手机.该交易预计在今年年末或2012年初完成.

但这个决策却使一些分析师挠头,因为谷歌没有从事低利润率硬件业务的经验.另外谷歌如果开发自己的手机,可能会打击三星电子(005930.KS)和宏达电(2498.TW)等手机厂商对谷歌免费的安卓手机系统的支持.

目前安卓手机的总份额超过苹果的iPhone.

"我们很困惑,为什麽谷歌不购买授权或仅收购摩托罗拉的专利资产,而是收购了整个公司,"摩根士丹利分析师Scott Devitt最近在给投资者的报告中写道.