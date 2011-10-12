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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 11:45 BJT

《综述》西班牙和意大利银行业者再遭降评打击,突显银行业形势堪忧

路透纽约10月11日电---西班牙和意大利银行业者周二再遭评级下调打击,突显对欧元区债务危机加重恐波及区内银行业的担忧.

标准普尔和惠誉此次调降对大型银行的评级,其中包括西班牙国际银行和BBVA,应和了欧央行总裁特里谢稍早的评论.特里谢之前称,这场危机已经扩至系统性层面.

标普将10家西班牙银行业者评级调降一个级距.标普对西班牙的评级为"AA-",展望为负面.

标普警告称,未来15-18个月,这些银行资产负债表问题资产规模将继续上升,而且他们的金融缓冲大多已经耗尽.

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