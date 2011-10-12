《综述》西班牙和意大利银行业者再遭降评打击,突显银行业形势堪忧

路透纽约10月11日电---西班牙和意大利银行业者周二再遭评级下调打击,突显对欧元区债务危机加重恐波及区内银行业的担忧.

标准普尔和惠誉此次调降对大型银行的评级,其中包括西班牙国际银行和BBVA,应和了欧央行总裁特里谢稍早的评论.特里谢之前称,这场危机已经扩至系统性层面.