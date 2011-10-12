〔韩国数据〕8月L货供额较上年同期增长8.6%,7月修正为增长9.0%--央行

路透首尔10月12日电---韩国央行周三公布的数据显示,8月L货供额较上年同期增长8.6%,7月增速修正为9.0%.

L货币供给额为韩国国内金融体系最广义的货币供给指标,涵盖现金、各类金融机构存款及所有已发行的货币市场工具.