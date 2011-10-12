版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 11:12 BJT

〔韩国数据〕8月L货供额较上年同期增长8.6%,7月修正为增长9.0%--央行

路透首尔10月12日电---韩国央行周三公布的数据显示,8月L货供额较上年同期增长8.6%,7月增速修正为9.0%.

L货币供给额为韩国国内金融体系最广义的货币供给指标,涵盖现金、各类金融机构存款及所有已发行的货币市场工具.

央行并称,9月银行对家庭放贷净增6,235亿韩元(5.354亿美元),8月为净增2.5万亿(兆)韩元.(完)

--编译 王兴亚;审校 丁琦

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐