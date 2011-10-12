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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 11:12 BJT

〔日本债市〕公债期货上扬,因欧元区债务危机忧虑持续扩散

路透东京10月12日电---日本政府公债期货周三攀升,因进一步迹象显示欧元区债务危机损及全球经济信心,并开始对企业获利构成压力,造成股市价格下跌.

12月10年期日债期货2JGBv1周三早盘收高0.13点,报142.61,仍高于20日移动均线位置142.58.

日股日经指数.N225周三下跌0.6%,此前美国铝业(AA.N)业绩显示,欧洲债务危机将损及美国企业获利.

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