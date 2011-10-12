〔中国股市〕沪综指早盘由跌转升2%,受银行及券商股上涨带动

路透北京10月12日电---中国股市沪综指周三早盘低开低走,一度跌破去年低点2,319点.不过汇金增持四大行股票对市场的正面提振效应持续发酵,石油等权重板块亦发力护盘助股指逐波回升,临收市前券商股整体上扬,令沪综指升逾2%.

北京时间11:30,沪综指.SSEC报2,399.181点,涨50.665点,或2.16%,盘中最低探至2,318.63点.昨日该股指冲高回落小幅收升,并终结此前连续四日跌势.

银河证券分析师孟京表示,昨日盘中下跌是因煤炭板块等前期抗跌股跳水带动,但汇金增持对整个市场的长期利好意义很大,表明市场底部已不远.

"短期还有继续反弹动能,但由于市场资金面还未明显改善,所以投资者仍不应追高."他并预计,本周股指将维持在2,300-2,450点之间.