〔中国股市〕沪综指早盘由跌转升2%,受银行及券商股上涨带动

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透北京10月12日电---中国股市沪综指周三早盘低开低走,一度跌破去年低点2,319点.不过汇金增持四大行股票对市场的正面提振效应持续发酵,石油等权重板块亦发力护盘助股指逐波回升,临收市前券商股整体上扬,令沪综指升逾2%.
北京时间11:30,沪综指.SSEC报2,399.181点,涨50.665点,或2.16%,盘中最低探至2,318.63点.昨日该股指冲高回落小幅收升,并终结此前连续四日跌势.
上证180金融指数.SSE180FI早盘收高4.4%.
银河证券分析师孟京表示,昨日盘中下跌是因煤炭板块等前期抗跌股跳水带动,但汇金增持对整个市场的长期利好意义很大,表明市场底部已不远.
"短期还有继续反弹动能,但由于市场资金面还未明显改善,所以投资者仍不应追高."他并预计,本周股指将维持在2,300-2,450点之间.
香港恒生指数.HSI周三早盘跟随上海A股市场反弹,亦由跌转升.本地时间11:21,恒指上涨0.6%,报18,250点;恒生国企指数.HSCE亦上涨1.38%.(完)
--发稿 尹嫄婷/康熙泽; 审校 曾祥进
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类