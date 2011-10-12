《热点透视》EFSF债券魅力减退是个危险讯号

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 艾茂林
路透伦敦10月11日电---欧元区救援基金看起来不太稳固.政界人士希望为这项规模4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容,以便帮助银行重整资本并支撑像意大利这样的国家.可投资者们却一副淡心无肠的模样.
EFSF发行的五年期债券收益率(殖利率)目前比欧洲规模较小的的救援基金--欧洲金融稳定机制(EFSM)的可比债券高出40个基点.而就在两个月以前,二者还相差无几.
投资者面临的最大问题是不确定性.EFSF最初大受市场欢迎,因为背後有AAA评级国家提供担保.EFSF的初衷是充当救援爱尔兰、葡萄牙和希腊这样较小经济体的工具,当时也没想到动用其全部借款能力.该基金迄今只发行了130亿欧元的债券.
而如今,该基金的使用计划急速扩展.政界建议EFSF可以用来为欧洲银行业资本重整提供融资,在二级市场上买入债券,抑或为西班牙和意大利等国债券作担保.
EFSF发行的债券越多,投资者要求的利差也就越大.借款增加还会给其担保国制造更多或有负债,主要是德法两国.
最新的构想是杠杆化使用EFSF,让其为欧元区主权债提供第一损失担保.这种想法加剧了该基金的贷款风险,可能危及其AAA债信评级.
目前而言,EFSF魅力减退是个警讯,却不是什麽严重问题.该基金10年期债券收益率约为3.2%,仍能够以低利率发放贷款.但如果利差继续扩大,二线经济体的借款成本会上升,进而削弱EFSF担保的价值.
政界可以进一步明确EFSF的用途,并节省使用其资金.在二级市场购债并不能有效支撑政府.同样,动用EFSF资金去帮助法国这样实力相对较强的国家重整银行业资本,也不是高效的办法.
EFSF在确保贷款源源不断流入欧洲二线经济体方面扮演关键角色.但如果负担过重,这艘救生船便无法发挥作用. (完)
--译文审校 张涛
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类