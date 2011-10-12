《热点透视》EFSF债券魅力减退是个危险讯号

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 艾茂林

路透伦敦10月11日电---欧元区救援基金看起来不太稳固.政界人士希望为这项规模4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容,以便帮助银行重整资本并支撑像意大利这样的国家.可投资者们却一副淡心无肠的模样.

EFSF发行的五年期债券收益率(殖利率)目前比欧洲规模较小的的救援基金--欧洲金融稳定机制(EFSM)的可比债券高出40个基点.而就在两个月以前,二者还相差无几.

投资者面临的最大问题是不确定性.EFSF最初大受市场欢迎,因为背後有AAA评级国家提供担保.EFSF的初衷是充当救援爱尔兰、葡萄牙和希腊这样较小经济体的工具,当时也没想到动用其全部借款能力.该基金迄今只发行了130亿欧元的债券.

而如今,该基金的使用计划急速扩展.政界建议EFSF可以用来为欧洲银行业资本重整提供融资,在二级市场上买入债券,抑或为西班牙和意大利等国债券作担保.

EFSF发行的债券越多,投资者要求的利差也就越大.借款增加还会给其担保国制造更多或有负债,主要是德法两国.

最新的构想是杠杆化使用EFSF,让其为欧元区主权债提供第一损失担保.这种想法加剧了该基金的贷款风险,可能危及其AAA债信评级.

目前而言,EFSF魅力减退是个警讯,却不是什麽严重问题.该基金10年期债券收益率约为3.2%,仍能够以低利率发放贷款.但如果利差继续扩大,二线经济体的借款成本会上升,进而削弱EFSF担保的价值.

政界可以进一步明确EFSF的用途,并节省使用其资金.在二级市场购债并不能有效支撑政府.同样,动用EFSF资金去帮助法国这样实力相对较强的国家重整银行业资本,也不是高效的办法.

EFSF在确保贷款源源不断流入欧洲二线经济体方面扮演关键角色.但如果负担过重,这艘救生船便无法发挥作用. (完)