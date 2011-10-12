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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 11:22 BJT

〔东京汇市〕欧元下跌,此前美铝财报欠佳且斯洛伐克否决EFSF扩容

* 斯洛伐克议会暂时否决援救基金扩张计划

* 1.37有欧元/美元障碍期权,止损位在1.3710

* 东京出口商抛售欧元/日圆;保险商抛售澳元/日圆

* 美国的人民币汇率议案料或进一步扰乱市场

路透东京10月12日电---欧元周三全线下跌,扭转近期修正性涨势,因斯洛伐克议会否决欧元区救助基金扩容计划,令脆弱的风险人气进一步弱化.此前对欧债危机将得到解决的希望令欧元展开修正性上涨.

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