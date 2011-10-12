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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 12:02 BJT

〔中国个股〕华锐风电早盘逆势收跌,其甘肃施工事故造成五人死亡

路透北京10月12日电---中国最大风电设备生产商--华锐风电科技(集团)股份(601558.SS)周三早盘逆势收低,因旗下华锐风电科技(甘肃)公司设备生产厂区发生施工事故,造成现场五人死亡,一人受伤.

华锐风电今日低开,早盘收报21.58元人民币,下跌0.64%;而与此同时,上证指数.SSEC早盘收涨2.16%.

华锐风电通过公关公司发布消息称,10月10日23时,施工现场承包方宁夏天信建设发展股份有限公司在酒泉市南郊工业园区进行施工准备过程中,履带式起重机吊臂断裂倒塌引发事故.

"关于甘肃酒泉施工起重机发生严重事故(涉及华锐)一事,此次事故责任方应为宁夏天信."华锐风电的公关公司告知路透.

该事故发生于华锐风电科技(甘肃)有限公司设备生产厂区,肃州区随即启动安全生产事故灾难应急预案.事故原因正在进一步调查中.

华锐风电称,将对此事保持密切关注,并全力配合有关部门对事故发生具体原因进行调查.(完)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

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