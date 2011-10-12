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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 11:31 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,因欧债危机损及全球经济信心和企业获利

* 日经指数和MSCI除日本外亚太地区股市均下跌

* 斯洛伐克国会投票否决EFSF扩权计划增加不确定性

* 市场关注美国企业获利,以判断欧债危机对美国经济的影响

* 亚洲信贷市场显示空头情绪再起

* 工业金属和原油因经济忧虑受挫

路透东京10月12日电---亚洲股市周三下跌,因有关欧元区债务危机的担忧损及全球经济信心,并对企业获利构成压力.斯洛伐克国会投票否决欧洲金融稳定机构(EFSF)扩充职权的计画更是加深了不确定性.

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