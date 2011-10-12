〔新债招标〕中国七年期国债最终发305.2亿元,中标利率接近预期(更新版2)

(新增追加发行结果)

* 七年国债利率3.65%,接近预期

* 获5.2亿元追加认购,最终发行305.2亿元

* 首场投标倍数1.7倍显需求中规中矩

路透上海10月12日电---中国财政部周三招标发行的七年期固息国债获5.2亿元人民币追加认购,最终发行305.2亿元,中标利率接近预期.因国庆节後二级市场国债收益率已累积一定跌幅,再大幅下探动力尚显不足.目前市况相对平稳,国债一级需求因此中规中矩.

财政部公告显示,今日招标的该七年期固息国债,中标利率3.65%;另据业内人士透露,该期债边际(最优)利率为3.67%;首场投标倍数1.7倍.此前市场利率预测均值为3.67%,区间3.60%-3.73%.

东北一银行交易员称,今日国债结果"基本上和预期一致."

他解释说,节後资金转宽致国债收益率曾连续下行,但目前走势渐趋平稳.在此情况下,一级市场需求变化不大,1.7倍的首场投标倍数亦属正常水平;另外,票面利率和边际利率仅2个基点(bp)的利差,说明市场对本期债利率认同度较为一致.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.6792%;北京时间11:23,剩馀期限约6.74年的固息国债110017券最新双边报价tCN110017=CFXM为3.73%/3.70%,较上日尾盘的3.68%/3.64%有所回升.

该期债为财政部今年第21期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加本期国债.

该期债10月13日开始发行并计息,10月17日发行结束,10月19日起上市交易.(完)

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