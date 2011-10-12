〔中国汇市〕人民币兑美元自跌停位反弹收高,警惕美对中国汇率议案立场(更新版2)

(新增更多报价和背景)

* 人民币兑美元即期逆转收升

* 盘初人民币跌停,但买盘浮现抑制美元强势

* 中间价下跌,或为回应美参议院通过中国汇率议案

* 中国官方表态不满美参议院对议案立场

* 美国通过议案可能性增加,需要密切关注

路透北京/上海10月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三逆转收升,盘初曾一度触及跌停位.近期境内外人民币兑美元即期汇价的价差有所扩大,引发套利行为增加,客盘亦有购汇需求;不过美元盘中走强,引发一些结汇盘浮现,令美元强势受抑.

交易员并表示,人民币中间价下跌也在牵引盘中汇价走弱,亦是回应美国参议院通过中国汇率议案.他们认为,美国通过该议案的可能性较此前有所增加,但出于自身综合利益考虑,可能最终不会通过该议案.

"今天开盘是在延续昨天态势,昨天人民币兑美元也差点跌停,...这跟海外表现有关,境内客盘需求也比较强."华东一银行交易员称.

该交易员并表示,由于CNH与境内即期汇价的价差扩大,机构套利动力较大,盘初客盘购汇量比较大,也在推动人民币汇价走跌.後来有些结汇盘出来,CNH美元冲高回落,交易商手中也有些人民币,令美元强势受抑.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3585 6.3580 6.3916 6.3598 6.3483 6.3750

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3790/60 6.3740

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4300/50 6.4730

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水329点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3256元.

东京汇市欧元周三小跌,扭转近期修正性涨势,因斯洛伐克议会否决欧元区救助基金扩容计划,令脆弱的风险人气进一步弱化.此前对欧债危机将得到解决的希望令欧元展开修正性上涨.[ID:nCN1145976]

**需警惕美国对中国汇率议案立场**

美国参议院周二通过中国汇率议案,引发中国方面的不满.市场人士表示,美国出于政治目的,通过该议案的可能性较此前有所上升,需要予以警惕;但美国也会顾及自身经济利益而不会最终通过该议案.

他们指出,世界经济已经失去了前两年的复苏势头,各国贸易保护主义急速抬头,美国国内的财政政策和货币政策空间已经用到极致.为了刺激经济及转嫁压力,人民币汇率法案最终获得美国白宫通过的可能性,较过去两年已经明显上升,对这一可能性应予以警惕.

"今天中间价下跌,也是在表达对美国参议院通过人民币汇率问题议案的不满."北京一大行交易员称.

该交易员并表示,中美两国经贸关系十分密切,汇率问题也是双方重要关切.如果美国白宫最终通过中国汇率议案,将使得中美关系恶化,并导致两败俱伤.

"参议院通过议案此前也有,但最後都不了了之,这次可能也不会最终通过,"他称,"参议院通过,美国总统也有否决权;如果总统批准,还可以提交WTO(世界贸易组织)裁决."

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.[ID:nCT0404856]

针对美国参议院通过有关惩罚中国汇率政策的议案,中国外交部、商务部、央行三大政府部门周三再度表达不满,反对美国以立法形式就人民币汇率问题施压,称中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)