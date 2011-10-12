《热点透视》欧洲银行业资本重组面临集体行动的困局

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 张荻

路透伦敦10月11日电---欧洲银行业资本重组的进程遇到了似曾相识的问题.加强地区银行业资本缓冲是重塑欧元区信心的重要步骤,但各家机构却期望避免这样的负担.政府能够克服这个问题--只要各国政府没有面临这样的两难境地.

当被问及如何恢复欧洲银行体系的信心时,许多银行业人士承认,有必要提高整体资本充足率,但强调自家机构目前情况良好.

美国经济学家Mancur Olson早就对这种行为模式有过论述.他在1965年出版的"集体行动的逻辑"一书中,探讨了群体行为的动力.Olson在书中阐述了个人为何不愿联合行动,即便这种行动符合他们的共同利益.经济学家们认为,一个稳定的金融体系对所有人都有好处.但各家银行则期盼别人来承担维护金融稳定的成本.用经济学术语来说,他们是免费搭车者.

在经济学教科书中,这种问题通常是由政府干预来解决.然而在欧元区,政府也遇到了这样的两难处境.各国希望结束欧元区危机,但要把本国纳税人的负担降到最低.难怪英国首相卡梅伦(David Cameron)一面敦促欧洲领导人加强救援火力,一面坚持英国政府不会再向苏格兰皇家银行(RBS.L)注资.

监管层一直在努力创造公平的竞争环境,但到了提高资本充足率的时候,他们还是要听各国政府的话,後者掌握着钱袋子.这就限制了他们联合行动的能力--看看欧洲协调银行业压力测试的艰难努力就略知一二.与银行业相比,各国更可能搁置自身利益,这使合作更为容易一些.即便如此,克制搭便车的强烈冲动对各国政府来说,可能会引发一场严重的危机.(完)