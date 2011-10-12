《热点透视》欧洲银行业资本重组面临集体行动的困局

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 张荻
路透伦敦10月11日电---欧洲银行业资本重组的进程遇到了似曾相识的问题.加强地区银行业资本缓冲是重塑欧元区信心的重要步骤,但各家机构却期望避免这样的负担.政府能够克服这个问题--只要各国政府没有面临这样的两难境地.
当被问及如何恢复欧洲银行体系的信心时,许多银行业人士承认,有必要提高整体资本充足率,但强调自家机构目前情况良好.
美国经济学家Mancur Olson早就对这种行为模式有过论述.他在1965年出版的"集体行动的逻辑"一书中,探讨了群体行为的动力.Olson在书中阐述了个人为何不愿联合行动,即便这种行动符合他们的共同利益.经济学家们认为,一个稳定的金融体系对所有人都有好处.但各家银行则期盼别人来承担维护金融稳定的成本.用经济学术语来说,他们是免费搭车者.
在经济学教科书中,这种问题通常是由政府干预来解决.然而在欧元区,政府也遇到了这样的两难处境.各国希望结束欧元区危机,但要把本国纳税人的负担降到最低.难怪英国首相卡梅伦(David Cameron)一面敦促欧洲领导人加强救援火力,一面坚持英国政府不会再向苏格兰皇家银行(RBS.L)注资.
监管层一直在努力创造公平的竞争环境,但到了提高资本充足率的时候,他们还是要听各国政府的话,後者掌握着钱袋子.这就限制了他们联合行动的能力--看看欧洲协调银行业压力测试的艰难努力就略知一二.与银行业相比,各国更可能搁置自身利益,这使合作更为容易一些.即便如此,克制搭便车的强烈冲动对各国政府来说,可能会引发一场严重的危机.(完)
--译文审校 高琦
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类