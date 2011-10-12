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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 11:52 BJT

〔东京美债〕10年期公债上扬,因股市走疲且投资者逢低吸纳

路透新加坡10月12日电---美国10年期公债周三在亚洲市场小升,因股市走疲,且在10年期公债收益率(殖利率)上日升至一个月高位後,浮现低吸需求.

一欧洲券商驻东京交易员表示,公债吸引了"一些抄底需求".

10年期公债US10YT=RR价格升约6/32,收益率报2.136%,较周二美国尾盘跌约1个基点.10年期公债收益率周二曾触及9月初以来高位2.183%.

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