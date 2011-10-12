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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 13:21 BJT

〔中国货币市场〕回购利率续跌,市场普遍对短期资金面持乐观态度

路透上海10月12日电---中国银行间市场周三早盘回购利率延续跌势,其中以七天回购加权平均利率跌幅明显,市况呈现"供过于求"态势.业内人士认为,经济不确定性以及多日以来充裕的流动性,令机构对短期资金面较为乐观.

交易员表示,由于市场估计短期内资金将持续宽松,很多原来借七天资金的机构,会转到滚动借隔夜资金,因而七天回购利率也将贴近隔夜回购利率.上海一券商交易员预测,七天回购利率有可能贴近3%.

"因为现在七天内也不存在什麽大事,也不会跨月,"上述交易员称,"实体经济状况不太好,央行应该也不太会贸然有大动作,还是以灵活的公开市场操作为主."

中国央行公开市场周二招标的一年期央票发行收益率连续第七周持平.经济前景不确定性增加,央行公开市场操作延续维稳意图,且预计近期仍以平滑到期为主要目的.[ID:nCN8496799]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0045 3.4489 -44.44

七天CN7DRP=CFXS 3.3438 4.2033 -85.95

14天CN14DRP=CFXS 3.9543 4.4338 -47.95

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9989 3.4473 -44.84

七天CHICNY7D=CFXS 3.3155 4.2378 -92.23

====================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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