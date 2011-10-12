〔中国货币市场〕回购利率续跌,市场普遍对短期资金面持乐观态度

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海10月12日电---中国银行间市场周三早盘回购利率延续跌势,其中以七天回购加权平均利率跌幅明显,市况呈现"供过于求"态势.业内人士认为,经济不确定性以及多日以来充裕的流动性,令机构对短期资金面较为乐观.
交易员表示,由于市场估计短期内资金将持续宽松,很多原来借七天资金的机构,会转到滚动借隔夜资金,因而七天回购利率也将贴近隔夜回购利率.上海一券商交易员预测,七天回购利率有可能贴近3%.
"因为现在七天内也不存在什麽大事,也不会跨月,"上述交易员称,"实体经济状况不太好,央行应该也不太会贸然有大动作,还是以灵活的公开市场操作为主."
中国央行公开市场周二招标的一年期央票发行收益率连续第七周持平.经济前景不确定性增加,央行公开市场操作延续维稳意图,且预计近期仍以平滑到期为主要目的.[ID:nCN8496799]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
=====================================================================
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0045 3.4489 -44.44
七天CN7DRP=CFXS 3.3438 4.2033 -85.95
14天CN14DRP=CFXS 3.9543 4.4338 -47.95
---------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9989 3.4473 -44.84
七天CHICNY7D=CFXS 3.3155 4.2378 -92.23
====================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。