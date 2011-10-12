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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 12:01 BJT

《企业看点》--10月12日财务活动报导摘要

路透班加罗尔10月12日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 英国金融时报周三报导,美国私募股权机构AEA Investors向原油和天然气物流服务提供商Asco Group发出收购要约.[ID:nL5E7LC009].(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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