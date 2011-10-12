〔中国能源〕2015年页岩气规划产量料达65亿立方米,2020年达800亿方--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京10月12日电---中石油集团规划计划部副总经济师宋晓丹称,到2015年,中国拟规划页岩气产量为65亿立方米,到2020年争取达到800亿立方米.
中国证券网报导援引其在2011中国石油大会上表示,由国家能源局牵头制定的页岩气"十二五"(2011-2015年)发展规划已经编制完成,并有望于近期发布.
截至目前,中国的页岩气还尚未实现规模化的商业开采,若2020年页岩气达到800亿立方米的产量目标,这一水平相当于2010年中国天然气产量的85%.
尽管中国政府表示要出台政策扶持页岩气开采,但具体的措施还尚未正式出台.
中石油集团是中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司,中国石油运行集团旗下的大部分页岩气项目,其在今年8月曾表示,到2015年的页岩气产量目标是15亿立方米.
中证网的另一篇报导援引国家能源咨询委专家、中联煤公司总顾问孙茂远称,由国家能源局牵头制定的"十二五"煤层气规划已经制定完毕并报与国家发改委,近期将由发改委对外发布.
根据规划,到2015年新增煤层气探明地质储量8,500亿立方米,地面煤层气产量90-110亿立方米,井下抽采煤层气产量125亿立方米,实现地面煤层气产量90亿立方米,煤矿瓦斯抽采量125亿立方米.
中国将重点建设沁水盆地和鄂尔多斯盆地动员两大煤层气产业化生产基地,坚持先采气、後采煤,降低煤矿瓦斯含量.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
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