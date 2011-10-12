《市场热谈》Dexia接受救助,股东权益所剩无几

路透伦敦/布鲁塞尔10月11日电---在周末Dexia SA (DEXI.BR)接受救助後,这家法国-比利时银行业者的股东在出售剩下的无人怜爱的业务上,没有多少选择,残余价值也在未定之天.

比利时出资40亿欧元(55亿美元),买下该行体质健全的比利时业务,而Dexia上市集团则只剩下一些小部门,和一大笔需要政府救助的债券敞口.

这一上市实体被称之为"坏账银行",将逐渐分拆.银行家们表示出售剩馀部门所得,可能会用于提升集团资本金,或需要用于支付融资担保费用,而留给股东的所剩无几.

"这家银行死掉了,结束了,"一知晓Dexia拆分的人士称,其要求匿名.

另一要求匿名的知情人士称,"这家坏账银行将继续是有牌照的银行,所以需要为核心一级资本融资,即便是他们不再发放新贷款."

接受救助後,Dexia周一恢复交易开盘暴跌36%,终场收低5%,折射出比利时地方政府以及工会等股东面临巨额亏损的担忧.

这一问题很重要,因欧洲领袖承诺在月底前找出解决欧债危机的方法,且很有可能是某种形式的向银行业注入更多资本.

但最後一刻对Dexia的救助显示出,对于融资和股价震荡的担忧会逼出紧急行动,且市场当前怀疑,这是否是众多急需纳税人救助银行中的第一家.

这波信贷危机初期的救助行动显示,政客们不太关心股东利益,2008年荷兰和比利时救助富通(Fortis)後,紧随而来的起诉潮就是证明.

"(富通股东)感到被扫地出门了,而Dexia的情况有点类似.不过将股东扫地出门要比清除客户强,这些客户有投票权利."

**避免扔鞋事件重演**

在荷兰、比利时和法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)分割富通银行资产後,股东很快开始抗议.该事件最终导致比利时政府垮台.

比利时现任临时总理Yves Leterme在2008年12月时被迫辞职,因其手下一位官员被指控试图说服法官,不要阻止拆散富通银行.

在经历一系列官司和激烈的投资者会议(其中一次出现了知名的扔鞋事件)後,富通银行股东最终争取到更有利的条款.

比利时政府收购Dexia银行在该国的业务,将避免未来的买家收购这块业务时不会面临类似场景.Dexia比利时部门存有来自400万客户的800亿欧元存款.

"没有哪个买家想和Dexia的股东扯上官司.有政府介入其中,买家就不会有什麽问题了."这位银行人士称.

德意志银行(DBKGn.DE)以及荷兰Rabobank[RABO.UL]据称可能对Dexia比利时业务有兴趣.如果未来出售价格超过了比利时政府所支付的40亿欧元,则多馀部分都将归Dexia股东所有.

其他资产也在出售之列.Dexia计划在未来数周拍卖其增长迅速的土耳其业务DenizBank(DENIZ.IS),这家独立上市的实体股价本周大涨逾30%.

Dexia已经将卢森堡的财富管理部门Banque Internationale Luxembourg(BIL)匆匆售予卡塔尔的al-Thani王室家族,并且还打算出售其资产管理业务.

加拿大皇家银行(RY.TO)可能会收购Dexia在他们的合资公司RBC Dexia Investor Services中持有的全部股权,卢森堡财长Luc Frieden表示,谈判已经在"很深入的阶段".

最近,Dexia也在同法国国有银行Caisse des Depots et Consignations(CDC)和La Banque Postale进行谈判,计划至少出售Dexia Credit Local(DCL)的部分业务.DCL为Dexia在法国的分支,主要向法国地方公共财政提供融资.

不过Dexia需要这块资金中的一大部分来支持剩馀债券资产,并为国家向其提供的融资担保付出相应成本.其债券资产在6月末时价值953亿欧元,目前价值仅为750-800亿欧元左右.

"目前,有意思的问题是国家担保成本是多少,处置资产的收益从长期来看是否足够支付?"另一位知情的银行人士表示.(完)