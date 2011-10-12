版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 12:26 BJT

〔标题新闻〕澳洲政府10月领先就业指标上升0.026,结束连续五个月下跌趋势

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7K80M8]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐