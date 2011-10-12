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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 13:07 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索上涨,受企业需求提振

0445GMT---交易商称,企业需求提振美元兑菲律宾披索PHP=PDSP.市场还关注央行有关放宽政策的讲话.

菲律宾央行总裁泰谭柯表示,将在下周进行政策评估时讨论印尼的降息措施,但其补充道,该行有足够的政策灵活性对外部环境的变化作出反应.[ID:nCN1145320]

美元兑菲律宾披索上涨0.2%,至43.55.

一名欧系银行驻马尼拉交易员称,汇价存在上涨空间,或将涨至43.70,为从44.23降至43.17的50%费波纳奇回档技术位;其并预计汇价将在43.40-43.70区间交投.(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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