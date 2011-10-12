〔全球经济〕第三季新兴市场增速创逾两年最慢,制造业萎缩--汇丰

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 新兴市场产出增速为九季以来最低
* 第三季制造业产出萎缩,服务业增速为九个季度最低
* 汇丰EMI指数降至纪录第四低位
路透伦敦10月12日电---汇丰新兴市场指数(EMI)周三显示,新兴经济体7-9月季度录得两年多最慢增速,制造业产出在连续九个季度扩张之後出现缩减.
EMI是根据16个新兴经济体的21项采购经理人调查得出,7-9月指数降至统计以来第四最低位,从4-6月的54.2降至51.9.
"与世界贸易明显走弱相一致,制造业比服务业表现更糟,"汇丰全球首席经济学家Stephen King称.
第三季制造业产出转为下跌,结束连续九个季度的增长,而服务业的增速也为九个季度最低.
King称,"现在明显看出世界贸易增速在第一季见顶.新兴市场企业的回应是以更快的速度清除未交货订单,使近期活动得到支撑."
他警告称,除非贸易增速迅速反弹,否则新兴国家就业增速停滞将转为就业减少.
中国企业信心滑至纪录低位,俄罗斯服务业企业信心降至10个季度最低.
新兴市场制造商新出口业务量为九季来首度降低,除捷克共和国、沙特阿拉伯和阿联酋(阿拉伯联合大公国)之外,大多数市场的海外订单下滑.
EMI指数并显示,新兴世界各国央行的货币收紧政策有助于控制价格压力,输入成本通胀率降至四个季度低位.
汇丰称,全球商品价格走低及内需趋缓亦使得通胀率降低.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。