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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 13:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离低点,关注就业数据

悉尼/惠灵顿10月12日电---澳元和新西兰元周三削减跌幅,因中国股市和大宗商品价格突然反弹,扶助吹散部分阴霾,此前一项至关重要的欧元区援助基金计划的通过程序在斯洛伐克遇阻.

澳元兑美元AUD=D4在当地市场尾盘反弹至0.9940美元,此前曾低见0.9865美元.新西兰元兑美元自0.7742美元低点,跃升至0.7803美元,因沪综指.SSEC抹去跌幅上涨逾2%.

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