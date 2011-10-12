版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 14:27 BJT

〔欧洲金融〕相信到10月23日召开欧盟峰会时会全面批准EFSF--德国总理

路透胡志明市10月12日电---德国总理梅克尔周三表示,相信到10月23日召开欧盟峰会时欧洲金融稳定机构(EFSF)将会得到全面的批准.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐