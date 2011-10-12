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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 14:22 BJT

〔日本股市〕结束三日涨势小幅收跌,受泰国洪灾及美铝业绩影响

路透东京10月12日电---日本股市周三结束三个交易日的涨势而收低,本田汽车(7267.T)等个股下滑,因本田在泰国的工厂受到水灾影响,且美国铝业业绩表明欧洲债务危机可能拖累企业获利.

日经指数.N225收跌0.4%报8,738.90点,但受到中国股市反弹的带动,大盘略微缩减跌幅,保持在25日移动均线(约8,637)的上方.

东证股价指数.TOPX跌0.2%报753.44点.(完)

--编译 郑茵;审校 王洋

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