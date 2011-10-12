〔中国水利〕今年已落实投资2,600亿元,"十二五"将达1.8万亿--水利部

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京10月12日电---中国水利部周三表示,截至9月底,今年已落实水利建设投资约2,600亿元人民币,"十二五"(2011-2015年)期间水利的总投资将达约1.8万亿元.
中国政府今年年初发布的2011年中央一号文件中明确,力争未来10年水利年均投入较2010年高出一倍.2010年中国水利投资为2,000亿元,高出一倍即4,000亿元,因此未来10年的水利投资将达4万亿元.
水利部副部长矫勇在国新办新闻发布会上表示,今年已落实的水利建设投资中,中央投资达1,139亿元,重点用于解决6,350万农村居民和农村学校师生的饮水安全等问题.
"随着土地出让收益10%用于农村水利建设等政策的落实,水利投资的规模还将继续增加,水利建设的步伐将进一步加快,"矫勇表示.
水利部总规划师周学文在同一场合称,"十二五"期间水利投资将主要用于农田水利建设、防洪工程建设、水资源保障和城乡供水能力提高的工程建设以及水土保持和生态建设.
此外,矫勇并表示,"十二五"水利改革的目标包括:洪涝灾害和乾旱灾害年均经济损失占同期国内生产总值(GDP)的比重分别降低到0.7%和1.1%以下.
同时,全面解决农村饮水安全问题,全国万元GDP用水量和万元工业增加值用水量分别降低30%;农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53等.
中国2011年中央一号文件中明确,将从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设.这是新中国成立62年来中央文件首次对水利工作进行全面部署.[ID:nCN1582075](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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