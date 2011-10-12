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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 14:18 BJT

〔韩国股市〕连升五日收高0.81%,受汽车股和券商股涨势提振

路透首尔10月12日电---韩国股市周三逆转稍早跌势收高,连续第五日上涨,受现代汽车(005380.KS)等汽车股和Woori投资证券(005940.KS)等券商股的稳固涨势提振.

综合股价指数.KS11收高0.81%,报1,809.50点.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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